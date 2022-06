Anápolis tem vagas em curso gratuito para ensinar quem quer aprender a pilotar drone

As inscrições para as aulas de pilotagem de drone já estão abertas em Anápolis, e são inteiramente grátis. Promovido pela parceria entre o Sindicato Rural, o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar) e a Secretaria Municipal de Indústria, o curso será entre os dias 09, 10 e 11 de junho no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec), instalado no Parque Ipiranga.

Serão disponibilizadas um total de 12 vagas é necessário ser maior de 18 anos para se matricular. O candidato deve preencher um formulário online ou então telefonar no (62) 3902-2444.

Durante a carga horária, o aluno vai aprender sobre a legislação do drone, os fundamentos e aplicações do aparelho, além do modo de como manusear o aparelho com segurança. Também serão ensinados métodos de montagem e técnicas de voo.

Os drones podem funcionar como uma ferramenta em diferentes campos de atuação e uma oportunidade de se especializar dentro do mercado de trabalho.

O dispositivo pode ser útil em obras de infraestrutura, inspeção aérea, monitoramento, demarcação de áreas de plantio e até mesmo para detecção de pragas no campo, por exemplo