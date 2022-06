De acordo com uma pesquisa realizada em 2021, o WhatsApp é a rede social mais utilizada no Brasil. Segundo os dados, a plataforma possui mais de 160 milhões de contas ativas no país.

Entretanto, às vezes você pode ter aquela vontade de ficar mais off e evitar certas conversas desnecessárias. Por isso, veja alguns jeitos de não aparecer online no aplicativo.

6 formas de ficar invisível no WhatsApp e não deixar o online aparecer

1. Modo avião

O primeiro item dessa lista é uma dica valiosa e talvez poucos saibam. Se você habilitar a função ‘Modo Avião’ no seu telefone, você consegue ficar invisível no WhatsApp. Assim, você pode ler todas as mensagens que foram enviadas sem aparecer online.

2.Visto por último

No aplicativo de mensagens, não é possível tirar o status de on-line. Porém, uma maneira de se tornar mais oculto para outro usuários, é alterando a configuração do visto por último.

Esta opção mostra para seus contatos quando foi a última vez que você entrou no mensageiro, e assim, fica mais fácil de te notarem.

Para desativar, é possível mudar as configurações no próprio WhatsApp:

iOS : vá em em Ajustes > Conta > Privacidade. Na seção “Visto por Último”, selecione “Ninguém”.

: vá em em Ajustes > Conta > Privacidade. Na seção “Visto por Último”, selecione “Ninguém”. Android: acesse o Menu clicando nos três pontinhos > Configurações > Conta e acesse “Privacidade”. Nesse menu também há a opção “Visto por Último” e depois, “Ninguém”.

3. Extensão no Google Chrome

Outra maneira de ficar off no WhatsApp é através de uma extensão para o Google Chrome. Ao instala-la em seu navegador, quando você utilizar o aplicativo na versão Web, as outras pessoas não irão ver se você está online ou não.

O nome da extensão é WA Web Plus For WhatsApp, e está disponível para baixar na Web Store do Google Chrome.

4. Aplicativos externos

Para os usuários do sistema operacional Android, uma opção é utilizar alguns aplicativos que escondem o online do app. Para isso, é necessário baixar alguns desses softwares em seu dispositivo.

O primeiro é o Unseen que além de te deixar invisível no WhatsApp, também permite que você responda as mensagens apenas pela barra de notificação, sem precisar entrar na rede social.

A outra sugestão é o Flychat. Ele se conecta com seus outros aplicativos de troca de mensagens e passa a exibir as notificações em balões na tela. Por isso, não é necessário abrir os aplicativos. Seus contatos não irão saber se você está online ou não.

Ambos são opções gratuitas para utilizar em seu celular.

5. APK WhatsApp GB

A plataforma WhastApp GB já existe para o Google Chrome e para o Android. No entanto, não é tão segura quantos as outras opções dessa lista. Ademais, o usuário corre riscos por não se tratar da versão oficial do mensageiro.

Porém, por meio de um arquivo APK, você consegue sumir com o status de online enquanto estiver utilizando a plataforma.

6.Configurações do WhatsApp

Por fim, mas não menos importante, uma solução para este dilema das redes é oferecida pelo próprio aplicativo de mensagens.

Caso você tenha um celular Android, acesse as configurações, selecione a aba de “Notificações” e depois clique em “Notificações de alta prioridade”. Desse jeito, suas mensagens irão aparecer no topo da tele e fica possível de responder na mesma caixa.

Para o iPhone, essas mesmas configurações estão disponíveis nos “Ajustes”. Escolha as “Notificações no Aplicativo”. Assim você irá permitir a leitura e a resposta das mensagens sem precisar entrar no WhatsApp.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!