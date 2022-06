Internautas relembram passagem de cantor por Goiânia após críticas aos companheiros de banda

A situação entre os ex-integrantes da banda One Direction (1D) parece não ser a das melhores. Em entrevista ao podcast “Impaulsive”, o cantor Liam Payne fez declarações polêmicas sobre os companheiros.

O artista, que esteve em Goiânia em novembro de 2021 para se apresentar em uma festa de 15 anos, afirmou ter sido o responsável pela formação do grupo.

Segundo ele, o jurado do programa The X Factor e idealizador do quinteto, Simon Cowell, começou a formatar a banda a partir da participação dele no reality show.

“[Simon] meio que começou comigo e depois passou pelo resto…Eu nunca contei essa história antes”, disse o britânico.

Ainda durante o bate-papo, Liam relatou que durante a existência do 1D, se envolveu em uma briga com um dos membros, mas não chegou a revelar nomes.

“Houve uma discussão nos bastidores e um membro, em particular, me jogou na parede (…) Então eu disse a ele: ‘Se você não tirar essas mãos de mim, há uma grande probabilidade de você nunca mais usá-las'”, conta.

Teve até alfinetada para um dos participantes da equipe que, segundo Payne, é alguém que ele não gosta devido à diversas razões.

“Há muitas razões pelas quais eu não gosto de Zayn Malik e há muitas razões pelas quais eu sempre estarei do lado dele“, afirmou.

As alegações não passaram despercebidas pelos internautas que criticaram de maneira veemente a postura do cantor afirmando que Liam não tinha moral para falar dos demais integrantes.

Entre os comentários, muitos usuários relembraram a passagem do britânico em Goiânia para realizar um show em uma festa de 15 anos e chegaram a comparar a carreira dele com a de outros artistas.

ai liam payne tu perdeu moral quando veio pra goiania fazer show em aniversario de 15 anos, me poupa — 🎪 𝐍͟𝐚͟𝐭͟𝐡͟𝐚͟𝐥͟𝐢͟𝐚͟| buying hiatus (@byulknow) June 2, 2022

pensando bastante nessa entrevista do liam payne e no show dele na festa de 15 em goiânia — leticia (@arcchers) June 1, 2022

Nossa mas só o fato de q o liam payne teve q cantar numa festa de 15 em Goiânia já explica mtt sobre como q tá a carreira do gato🥱 — ¹⁷dudu (@sololynx_) June 1, 2022

Liam Payne, headliner da festa de 15 anos de Goiânia, mandando shade pro Harry Styles, headliner do Coachella e Glastonbury e 10+ sold out shows no MSG kkkkkkk A PIADA VEM PRONTA — Nina HARRY’S HOUSE on repeat (@finelineninab) June 1, 2022

vale lembrar que o zayn é super conhecido como estilista no mundo da moda e vc liam payne? pra sempre conhecido como o fracassado que tocou em uma festa de 15 anos em goiânia pic.twitter.com/WeAyjszzV2 — juan skywalker (@thirtyparker) June 1, 2022