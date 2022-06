Anúncio de “sexo grátis” no Parque da Liberdade está dando o que falar

Quem passar pelo Parque da Liberdade, famoso espaço de lazer ao ar livre da Vila São José, em Anápolis, vai se deparar com um anúncio que está chamando muito atenção.

O que era para ser apenas o anúncio da venda de apartamentos, acabou se tornando motivo de risada para muitos populares.

É que, em letras grandes, quem ler rápido o cartaz de divulgação vai ver apenas a seguinte frase: “Apartamento 2 quartos com varanda ou Garden. Sexo Grátis. Entrada em até 72x.”

Vídeos do anúncio, inclusive, já começaram até a circular nas redes sociais. Na famosa página Anápolis na Rede, por exemplo, a ideia foi considerada uma “boa estratégia para conseguir vender”.

Aqueles que se aproximam, porém, é que conseguem entender realmente qual o recado que precisa ser dado.

Na verdade, as letras pequenininhas fazem o complemento de que, independente do sexo do comprador, seja feminino ou masculino, o registro de ITBI seria grátis ao adquirir o imóvel.