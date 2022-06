Contagem regressiva para quem sonha em se tornar oficial da PM de Goiás

Encerra nesta segunda-feira (06), o prazo para participar do concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) com 150 vagas.

As oportunidades são para os cargos de cadete e áreas relacionadas a saúde (2° tenente), com salários que variam de R$ 8,4 mil a 13,9 mil.

Os interessados podem se inscrever de forma online pelo site do Instituto AOCP. O valor da taxa é de R$ 130.

Entre os requisitos necessários para a participação no certame, estão: ter formação superior em direito, no caso de cadetes, ou formação especifica na área de interesse, para 2º tenente e possuir idade máxima de 32 e 35 anos, respectivamente.

As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de julho, dependendo da área a ser escolhida, e o critério de seleção será testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa.

Ao todo, as oportunidades são destinadas para os cargos de clínica geral, cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, médico do trabalho/perícia médica, neurologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, psicólogos e oficial odontólogo.

Mais informações sobre o processo seletivo, podem ser acessadas por meio do edital.