Motociclista desrespeita sinalização, bate contra viatura da PM e morre na hora

Uma viatura da Polícia Militar (PM) trafegava pela Avenida Campos Elísios, quando foi surpreendida por uma moto e que realizou uma conversão sem respeitar o sinal de “pare”.

Com o impacto da batida, o motociclista, identificado como Lúcio de Castro Machado, foi arremessado, enquanto o veículo que conduzia andou por aproximadamente 30 metros.

A parte dianteira direita da viatura da PM ficou bastante danificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas apenas constatou o óbito da vítima.

O condutor do veículo passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo para a presença de álcool no sangue.

A averiguação da colisão ficará por conta da a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).