Em Goiânia, mãe dá à luz em prédio sem elevador e precisa ser carregada por quatro andares

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado às pressas por um motivo mais que especial na madrugada deste domingo (05). Os militares ajudaram uma mamãe que estava dando à luz, no Residencial Aquários, em Goiânia.

A corporação até que tentou chegar a tempo, mas o pequeno foi mais rápido e acabou nascendo ainda dentro do imóvel.

Quando os bombeiros entraram no edifício, fizeram os atendimentos pré-hospitalares na mulher e no menininho e constataram que ambos estavam com os sinais vitais estáveis e sem nenhum indício de complicação.

Como o prédio não contava com elevador, os bombeiros precisaram descer quatro andares de escada com a mais nova mãe e o bebê nos braços.

Após o sufoco, os dois foram levados para o Hospital e Maternidade Municipal Dona Iris (HMDI), onde ficaram sob os cuidados médicos.