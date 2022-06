Foi ouvindo as pessoas que decidi ser pré-candidato a deputado federal

Fiz 42 anos no último dia 31 de maio e essas datas sempre deixam a gente reflexivo. A idade chega, num pulo estarei com 50 anos. Mas até lá muita coisa pode ser feita e tenho no coração uma vontade imensa de fazer mais pelas pela cidade em que nasci e pelo estado que tantas oportunidades me deu.

Na minha vida particular, não tenho nada a reclamar. Nada mesmo! Tenho uma esposa maravilhosa e ajudadora, filhos incríveis e que me enchem de orgulho, uma vida profissional realizada e amizades que rego com extremo zelo e lealdade.

Sou uma pessoa feliz com a vida, mas cada dia mais me indigno com as coisas erradas e pessoas sem propósitos que vejo na política e acredito que a gente só vai mudar essa realidade se as pessoas de bem tiverem coragem e ocuparem a política para fazer dela um instrumento transformador de vidas e garantir um futuro mais promissor para as próximas gerações.

Como muito de vocês sabem, em 2020, me candidatei à Prefeitura de Anápolis. Foi uma experiência muito enriquecedora! Tivemos a oportunidade de fazer uma campanha limpa e linda. Sem ataques gratuitos aos adversários e levando as propostas de um plano de governo moderno para a nossa cidade.

Recebi quase 30 mil votos e, infelizmente, não fui para o segundo turno. Recebi aquele resultado com muita humildade e gratidão por nossa campanha ter alcançado tantas pessoas.

Logo após o resultado final, voltei aos bairros e às ruas para agradecer o carinho e a confiança dos que acreditaram no nosso projeto e na nossa coligação. É muito gratificante andar pelas ruas e ouvir “olha lá o cara do Decola, Anápolis”.

E foi conversando com essas pessoas que aceitei o pedido da maioria delas para ser pré-candidato a deputado federal. Vou trabalhar muito para isso e, se o povo permitir, vamos trazer verbas para nossa cidade construir mais creches, melhorar a saúde, gerar mais empregos e qualidade de vida para população e defender pautas importantes na defesa da família e da vida.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

