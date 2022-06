Homem quase morre após receber três tiros por empurrão durante show em Goiânia

Um jovem, de 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após um empurrão durante um show que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (06), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que, por volta de 01h30, uma equipe médica do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), acionou a Polícia Militar (PM) para informar que havia recebido um paciente alvejado por três tiros de arma de fogo.

Já na unidade de saúde, os profissionais contaram aos militares que o jovem tinha dado entrada com lesões de disparo em uma das mãos e também na região do abdômen, onde as balas continuavam alojadas.

A vítima relatou aos policiais que só conseguia se lembrar que em um determinado momento durante o show, um rapaz o empurrou e ele revidou.

Logo em seguida, o suspeito teria então pegado uma arma e disparado por três vezes contra ele.

Ao Portal 6, o HUGO informou que o estado de saúde da vítima é grave. O rapaz precisou passar por uma cirurgia nas regiões em que foi atingido.

Ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respira com auxílio de oxigênio, mas está orientado.