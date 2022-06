Anapolinos podem curtir festival de cinema com homenagem e premiação

Começa nesta quinta-feira (09) o Anápolis Festival de Cinema (AFC). A 9ª edição do evento, que ocorre no Instituto Federal de Goiás (IFG), segue até o dia 13 de junho, em formato híbrido, com apresentações presenciais e online.

Entre as atrações, há cursos e oficinas voltadas para o setor audiovisual, além da exibição de filmes e peças teatrais em escolas municipais.

Um dos momentos mais aguardados é, sem dúvidas, a homenagem ao cineasta anapolino Carlos Cesar Santos, o Cesinha, que morreu em junho de 2021. Ele era referência em produções de TV e cinema e esteve desde a primeira edição do festival.

De acordo com a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins, os filmes ficarão disponíveis em um site e alguns debates devem acontecer via internet.

Na mostra competitiva serão três categorias: Curta Anápolis, Curta Goiás e Curta Nacional. O filme de abertura será o curta “Choveu há pouco na montanha deserta”, de Rei Souza, já selecionado em festivais de referência no país.

O encerramento fica por conta de “Vermelha”, de Getúlio Ribeiro, que venceu a mostra competitiva de longas da Mostra de Tiradentes, em 2019.

As exibições acontecerão no Teatro do Instituto Federal Goiano, na Avenida Pedro Ludovico, no Residencial Reny Cury, região Sudoeste da cidade.

Outras informações como datas, horários e programação podem ser conferidas no site do festival.