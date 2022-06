Posto de Goiânia vai vender etanol a preço de nota fiscal no feriado de Corpus Christi

Quem está pensando em pegar a estrada no feriado vai gostar de saber no que dia 15 de junho o etanol estará a preço de nota fiscal no Posto Monza, em Goiânia.

Para aproveitar o valor abaixo do normal, basta ir até o estabelecimento que fica localizado na Av. Pedro Ludovico, no bairro Cidade Jardim.

A ação acontecerá das 08h às 18h e os interessados em participar não precisam realizar nenhum cadastro prévio.

Vale ressaltar que a promoção é válida apenas para quem irá abastecer no local, não será permitido carregar combustível em utensílios externos como galão ou garrafas de qualquer tipo.

Essa é a terceira edição do “Seja sócio por um dia”. O projeto é uma ação da Triniti Proteção Veicular e o objetivo é beneficiar quem precisa abastecer e não pagar caro.