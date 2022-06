Câmara de Anápolis se prepara para assumir mais novo gasto no prédio alugado do Jundiaí

Nesta sexta-feira (10), a Câmara Municipal de Anápolis vai realizar um pregão de contratação de empresa para fornecer móveis que serão utilizados na montagem de um novo plenário nas dependências do prédio alugado no bairro Jundiaí.

Internamente, essa iniciativa é vista como estranha, uma vez que esperava-se que o mobiliário do galpão improvisado do bairro Santana, onde atualmente ocorrem as sessões, fosse aproveitada e evitasse mais gastos para o Poder Legislativo.

Outro aspecto suspeito é que o pregão também abre brecha para customizar outros ambientes da Câmara e, por isso mesmo, aumente ainda mais o custo da empreitada.

Afastamento

Presidente do Poder Legislativo anapolino, Leandro Ribeiro não foi visto nas dependências da Casa nos últimos dois dias.

Os colegas suspeitam que ele esteja com Covid-19 e assessoria de imprensa do vereador sustenta que é uma forte gripe.

Medo de contaminação

A situação deixou com medo alguns integrantes da Mesa Diretora que tiveram contato mais próximo com ele sessão da última segunda-feira (06). Na ocasião, ele presidiu o ato com máscara.

Mudando de assunto

A Santa Casa de Anápolis deu início a uma campanha nas redes sociais para informar à população sobre dos recursos que recebeu via emenda dos deputados federais e estaduais. Rubens Otoni (PT), Adriano do Baldy (PP), Franscisco Jr. (PSD) Antônio Gomide (PT), Amilton Filho (MDB) e Adriana Accorsi (PT) foram alguns dos que destinaram emendas à unidade de saúde. O senador Vanderlan Cardoso (PSD) também anunciou o valor R$ 1 milhão.

Visita oficial

O governador Ronaldo Caiado (UB) é esperado em Campo Limpo de Goiás nesta quinta-feira (09). Vistoria as obras de pavimentação da GO-451 com a prefeita e correligionária Graciele Marta. A agenda estava marcada para o final do mês passado, mas teve de ser adiada após Caiado ter sido diagnosticado com Covid-19.

Abre aspas

“Assim que assumimos a gestão da prefeitura essa pauta foi motivo de diversas reuniões e se tornou uma prioridade para mim. Com a conclusão da pavimentação, Campo Limpo de Goiás alcança mais uma conquista que vai influenciar diretamente no nosso plano de desenvolvimento do município”, comenta Graciele Marta sobre as obras.

Nota 10

Para a UEG, por ter se antecipado e recomendado a volta do uso de máscaras nas unidades acadêmicas em todo o estado. A medida vale para ambientes internos e externos.

Nota Zero

Para a Seinfra e CMTC, que até hoje não finalizaram as obras do Terminal Isidória e ficam fazendo jogo de empurra. Os usuários estão passando sufoco com o puxadinho improvisado.