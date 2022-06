Com a grande quantidade de golpes e fraudes existentes atualmente, descobrir repentinamente que o CPF foi clonado não está sendo mais algo tão incomum como deveria ser.

Porém, antes de imaginar que pode ter sido vítima, é comum que os primeiros pensamentos sejam voltados para ter emprestado o cartão ou até mesmo o nome para alguma pessoa.

Mas, na maioria das vezes, o problema acaba sendo bem maior, já que um desconhecido pode ter conseguido acessar os dados pessoais da vítima e estar agora utilizando deles para realizar compras e investimentos.

Mesmo que possa parecer uma tarefa complicada, descobrir se o seu CPF está clonado e seu nome acabou ficando sujo por conta disso pode ser mais simples do que se imagina. Confira!

Descubra se o seu CPF está clonado e sendo usado por outras pessoas

1. Verificação no SCPC

Uma das maneiras de conseguir informações a respeito da situação do seu nome na praça, é pelo site do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

Com um rápido cadastro gratuito na plataforma online da Boa Vista Consumidor Positivo, é possível descobrir se existem contas em atraso, os cartões de crédito/débito que estão em seu nome, assim como checar o score de crédito.

2. Consulta no Banco Central

Outra forma prática é utilizar a plataforma digital Registrato, do Banco do Brasil.

Nela, o cidadão consegue verificar quando o CPF foi usado para abrir alguma conta bancária, fazer PIX, empréstimos e operações de câmbio.

3. Serasa

É comum ouvir pessoas falarem que estão com o “nome sujo no Serasa” de tanto gastar, se tornando até mesmo uma espécie de brincadeira.

No entanto, o que muitos não sabem é que você realmente consegue descobrir se o CPF está clonado e sendo usado por terceiros por meio do site da Serasa.

De forma gratuita, é possível conferir na plataforma se existe alguma restrição, protestos em cartórios ou até mesmo ações judiciais em seu CPF.

Além do site, a consulta também pode ser realizada por meio do aplicativo do órgão, que está disponível para Android e iOS.

