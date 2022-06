O cantor mineiro Eduardo Costa, 43 anos, é um dos maiores nomes da música sertaneja e teve um dos maiores picos de sucesso após o lançamento do Cabaré, juntamente de Leonardo.

Existe uma infinidade de curiosidades sobre esse artista que muita gente ainda não sabe ou talvez não se lembra.

Diante disso, separamos uma lista de informações curiosas sobre a estrela do sertanejo ‘sofrência’. Confira!

Eduardo Costa: 6 fatos sobre o cantor que você não sabia:

1. O nome verdadeiro do cantor é Edson Vander da Costa Batista

Como muita gente sabe os famoso costumam utilizar nomes artísticos e, no caso dele não foi diferente.

2. Seu nome artístico foi escolhido por uma amiga

A amiga Dalva Camilo foi responsável pela escolha da nomenclatura que faria de Edson uma estrela nacional.

O título foi adotado em 1997, quando o cantor começou a fazer parte da dupla Eduardo e Cristiano.

3. Na infância, Eduardo Costa vendia picolé, salgados e verduras de porta em porta

Apesar da vida luxuosa que o artista exibe nas redes sociais atualmente, Eduardo nasceu em uma família muito humilde e simples.

Quando criança ele precisou dividir o tempo para estudos com o trabalho de vendedor ambulante.

4. Sertanejo realizou promessa religiosa por 03 anos

O cantor se dispôs a fazer uma promessa religiosa com o intuito de passar três anos sem cortar absolutamente nada dos cabelos.

Após concluir a meta, ele adotou novamente o visual tradicional, com o corte curto.

5. O cachê do cantor pode variar em R$ 200 mil

No ranking de maiores cachês do Brasil, o cantor está à frente da funkeira Ludmilla e do Dj Pedro Sampaio. No entanto, atrás do Dj Alok e da dupla Simone e Simaria.

6. Eduardo Costa já foi preso

Em 2011, o sertanejo foi preso em flagrante por agressão durante o evento na 45ª Exposete, feira agropecuária da cidade de Sete Lagoas, a 70 km Belo Horizonte (MG).

Além do mais, em 2017 o artista também foi investigado por estelionato.

