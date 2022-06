Homem é levado em estado grave para o HEANA após levar facada no estômago

Um homem, que não teve a idade revelada, precisou ser transferido com urgência para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após levar uma facada no estômago nesta quarta-feira (08), no povoado de Lagolândia, localizado a 40 Km de Pirenópolis.

O Portal 6 apurou que, por volta das 16h, a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de que uma pessoa teria sido esfaqueada e o suspeito da tentativa de homicídio ainda estaria pela região.

Com diversas perfurações pelo corpo, incluindo uma grave na região do estômago, a vítima foi rapidamente encaminhada para o Hospital Municipal de Pirenópolis. Porém, devido ao quadro delicado de saúde, precisou ser transferida para o HEANA.

Testemunhas informaram aos militares características físicas do suspeito e um endereço onde ele poderia estar. A ronda policial localizou o homem, de 34 anos, que confessou o crime.

Logo em seguida, o suposto autor levou os policiais até a cena do crime, onde foram encontrados o chinelo e boné dele perto de uma poça de sangue que ele afirmou ser da vítima. Ele ainda disse que jogou fora a arma que usou para matar.

Os policiais deram voz de prisão para o homem e seguiram com ele para a Central de Flagrantes.

O Portal 6 entrou em contato com o HEANA para solicitar o estado de saúde atual da vítima, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno.