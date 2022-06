Jovem leva cobra para passear no shopping e surpreende pela motivação; vídeo

O que você faria se estivesse passeando tranquilamente pelo shopping e se deparasse com alguém carregando uma jiboia de três metros de comprimento? Foi o que aconteceu com os visitantes do Shopping Pantanal, em Cuiabá, no último domingo (15).

Dois homens foram filmados carregando a cobra no pescoço e viralizou na internet. O dono do animal, Victor Alves Pulcherio, de 37 anos, afirma que saiu acompanhado do amigo para dar uma volta com o réptil apelidado de Gigi.

O objetivo dos dois era conscientizar as pessoas a não matarem esse tipo de serpente.”Da próxima vez que alguém ver uma jiboia na rua, vai lembrar que o animal não costuma oferecer risco”, explicou o amigo Luiz Henrique.

A cobra de estimação foi adquirida por Victor de forma legalizada no criatório Jiboias Brasil. O animal pode ser considerado manso e saudável, pois está há mais de 10 anos em cativeiro e não apresenta riscos para as outras pessoas.

Nas redes sociais, alguns usuários fizeram piada com a situação e outros demonstraram indignação em relação ao caso. “Isso não seria ilegal?” questiona uma internauta.

A jiboia está entre as maiores cobras o mundo, podendo medir até 4,3 metros de comprimento, entretanto, não é venenosa e usa constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória.

Confira o vídeo:

Cenas de Cuiabá! Kkkkk pic.twitter.com/T2AK2i5Odh — Lucas Bellinello (@LucasBellinello) June 6, 2022