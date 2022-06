Parece história de novela, mas jovem acorda do coma e descobre absurdo sobre o noivo

Uma jovem australiana vivenciou um enredo digno de novela, porém, drasticamente triste. Diante disso, decidiu compartilhar a história em um perfil do TikTok e brincar com a situação.

Brie Durval, de 25 anos, mora no Canadá e em agosto de 2020 caiu de uma cobertura de um bar, sofrendo alguns ferimentos no cérebro e diversos ossos quebrados no corpo.

Com isso, ela passou por longos três meses em coma. Logo após acordar, a jovem ainda teve de lidar com dois meses de amnésia, recordando de pouquíssimas coisas.

Em janeiro de 2021, logo no início da pandemia da Covid-19, Brie se recordou do noivo que estava junto dela antes do acidente e quis entrar em contato, já que, até então, ele não havia dado sinais de vida.

Logo de cara, ela recebeu uma mensagem da atual companheira do homem, afirmando que o casal havia se juntado logo depois do coma da vítima e, agora, viviam muito bem, juntamente do filho da nova parceira.

“Eu abri meu celular para enviar uma mensagem para ele e vi uma mensagem de uma mulher que dizia: ‘Eu estou com ele, ele se mudou e agora vive comigo e com meu filho. Por favor, não procure por ele'”, afirmou Brie ao The Mirror.

Devido ao isolamento, à distância dos familiares e amigos, além do abandono do amado, a paciente confessou ter enfrentado momentos horríveis e, por sorte, pôde contar com o apoio de uma amiga canadense, apenas.

“Vivi uma experiência de quase morte, estava confusa, assustada, chorava literalmente todos os dias. Isso foi, definitivamente, algo pelo qual não quero passar de novo. Também não quero ficar longe da minha família”, disse a jovem.

Apesar dos traumas, criar o perfil no TikTok contando das situações – inclusive, fazendo analogia ao filme da Netflix ‘De volta ao baile’, onde a protagonista passa por um coma de 20 anos e acorda completamente perdida – foi uma excelente válvula de escape.

