Tatuagem dá errado e vira chacota após o verdadeiro significado vir à tona

Tem ficado cada vez mais comum presenciar relatos de pessoas que fizeram tatuagens fracassadas e acabaram lamentando na internet, ou até virando chacota pelo erro do ‘profissional’.

No caso do homem que quis fazer uma frase motivacional com uma flor no braço, ele acabou saindo com um compilado de palavras sem sentido depois que o tatuador ‘engoliu’ algumas letras e deformou outras.

A princípio, a ideia era escrever “a vida é dura, mas você também” – em inglês, ‘life is tough, but so are you’. Acontece que, no meio da confusão, o profissional deixou a frase parecendo “a vida é difícil, mas é ere yaus!”.

Além dos mais, alguns internautas comentaram sobre o ‘artista’ ter perdido a chance de emendar a flor inicial do desenho na primeira letra ‘L’ da frase e que isso teria descredibilizado o trabalho também.

“Demorei um pouco para entender, mas acho que deveria dizer ‘A vida é dura, mas você também é’. As letras estão completamente ilegíveis”, afirmou um usuário da rede Reddit, onde foram publicadas as imagens.

Veja