Chapada dos Veadeiros vai ganhar novo cartão postal, perfeito para se conectar com a natureza e tirar fotos

A Chapada dos Veadeiros deve ganhar em breve um novo cartão postal. A atração será um mirante às margens da GO-239, em Alto Paraíso de Goiás.

A partir dele será possível ter uma vista ampla para o Jardim de Maytrea, um dos lugares mais requisitados pelos turistas e também por aqueles que acreditam na misticismo do local.

O parque chama atenção pela beleza natural, com vegetação típica do Cerrado e paisagens diferenciadas como os morros do Buracão e da Baleia.

Para às obras, que devem custar cerca de R$ 262 mil, o Governo de Goiás abriu um edital para contratação de uma empresa especializada em engenharia, que deve dar início à construção.

O valor foi destinado por meio de emenda parlamentar, porém o nome do deputado responsável pela ação não foi divulgado.

A escolha da empresa deve ocorrer no dia 21 de junho, às 09h. O edital está disponível no site Goiás Turismo e na sede da Agência Estadual de Turismo, no Centro de Convenções de Goiânia.

Os documentos também podem ser solicitados pelo e-mail [email protected]