Nesta época de frio, inevitavelmente, é comum pegar algum resfriado e ficar com coriza nasal por longos dias. E não existe nada pior que não conseguir desentupir o nariz.

Acontece que existem algumas medidas paliativas caseiras muito eficazes para o tratamento desses problemas. Além de terem um baixíssimo custo, é prático e não faz mal à saúde por serem extremamente naturais.

Para saber mais, separamos uma lista com algumas dessas dicas que podem ajudar as pessoas que estiverem resfriadas a se livrar dos congestionamentos nasais. Confira!

5 formas caseiras de desentupir o nariz que são tiro e queda e dão alívio rápido:

1. Lavar o nariz com água morna e sal

Assim como o soro fisiológico, a misturinha simples de água morna e sal é capaz de deixar a mucosa e toda a secreção encontrada nas narinas mais fluídas e fáceis de expelir.

Além do mais, o líquido hidrata as paredes nasais. No entanto, é preciso ter cuidado com o excesso de sal, pois a substância pode causar o efeito contrário, ressecando ainda mais o nariz.

2. Inalar vapor de eucalipto

A planta é capaz de oferecer propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e expectorantes no próprio vapor, conseguindo assim descongestionar o sistema respiratório.

Para obter esse resultado, é necessário ferver s folhas do eucalipto e obter um chá. Após isso, basta inalar o vapor quente.

3. Inalar vapor do chá de guaco

Da mesma maneira que o eucalipto, o chá de guaco possui efeito bronco dilatador e expectorante, capaz de contribuir no combate do nariz entupido, tosse, gripes e resfriados.

Faça o chá com o produto natural em água fervente e, depois, basta inalar o vapor .

No entanto, é preciso estar atento às possíveis reações alérgicas à planta. Pois, caso tenha alergia, possivelmente, entupirá ainda mais o nariz e complicará o quadro de saúde.

4. Inalar vapor de chá de gengibre com limão

Graças às propriedades anti-inflamatórias do gengibre, inalar o vapor deste chá pode ser excelente para desentupir o nariz e melhorar até mesmo a tosse.

5. Massagem no ponto entre as sobrancelhas e na lateral do nariz

Este método natural não envolve produtos externos, nem mesmo inalação. No entanto, é uma alternativa capaz de melhorar a circulação sanguínea da região facial.

A massagem na região em torno dos olhos pode aliviar a dor ou o desconforto ativando a inervação da região e, basicamente, será necessário passar levemente as pontas dos dedos em toda a região nasal.

