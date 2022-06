Bêbado bate em carrão no Centro de Anápolis, dá desculpa esfarrapada e consequência foi a pior possível

Um homem, visivelmente embriagado, bateu o veículo que conduzia em um Jeep Renegade e ainda colocou a culpa do acidente no outro motorista, na tarde deste domingo (12), no setor Central de Anápolis.

O Portal 6 apurou que toda a confusão teria começado por volta das 16h30, quando o condutor alcoolizado mudou de faixa repentinamente e acertou o outro carro.

Logo após causar o acidente, o motorista teria ainda tentado fugir do local. Mas rapidamente o Jeep conseguiu o alcançar e, logo que o outro desceu, percebeu que ele estava com sinais de embriaguez.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e também notou a embriaguez, pois o homem apresentava a fala enrolada e o hálito de álcool.

Em depoimento, o motorista alegou que estava em um almoço de família na casa da filha e que teria consumido apenas três latinhas de cerveja antes de sair para deixar uma mulher no terminal urbano.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Porém, a embriaguez foi constatada apenas no homem que já apresentava os sinais visíveis.

Com a confirmação, o condutor acabou sendo levado para a Central de Flagrantes e o veículo que conduzia foi recolhido.

Porém, a consequência maior foi a prisão em flagrante arbitrada pelo delegado plantonista.