Criança é espancada após homem invadir casa para bater na ex, em Anápolis

Neste domingo (12), uma criança foi espancada após um homem invadir a casa em que ela vive para bater na ex, que é mãe do menino, no bairro Residencial Copacabana, localizado na região Sudoeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que diante da situação, a avó do menor acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que o ex genro havia arrebentado o portão da casa para invadir o local.

Já dentro do imóvel, ele teria agredido a filha da denunciante e desferido diversos socos na criança, tentando ainda enforcá-la.

O rapaz fugiu do local do crime logo após cometer as agressões.

Os militares então aconselharam a vítima a pedir uma medida protetiva contra o ex companheiro na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e passaram um telefone para contato caso o agressor retorne.