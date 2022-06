Rachado, Republicanos marca anúncio de apoio à pré-candidatura de Gustavo Mendanha

O Republicanos marcou para esta segunda-feira (13) um evento para anunciar o apoio da sigla à pré-candidatura de Gustavo Mendanha (Patriota). A cerimônia deve ocorrer em um hotel de Goiânia, com presença do ex-prefeito de Aparecida.

A articulação tem participação dos presidentes do diretório estadual, deputado federal João Campos, e nacional, Marcos Pereira. Mendanha, inclusive, se reuniu com ambos, em São Paulo, na última sexta-feira (10).

O partido hoje faz parte da base do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). Porém, a sigla já indicava que poderia apoiar um candidato de oposição caso não tivesse espaço na majoritária.

Há intensa disputa por espaço na chapa governista, com nomes como Lissauer Vieira (PSD), Alexandre Baldy (PP) e Delegado Waldir (UB) na disputa. João Campos é pré-candidato ao Senado e faz acenos a Mendanha desde o fim do ano, uma vez que enxerga dificuldade de ter a vaga.

Dissidências

O movimento enfrenta resistência numa ala numerosa do partido. Caiado teve papel importante na montagem da chapa de deputados federais e estaduais do Republicanos e garantiu a filiação do ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e do deputado estadual Rafael Gouveia, que tem bom trânsito em correntes neopentecostais.

Ademais, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também já adiantou, ainda em fevereiro, que apoia a reeleição do governador.

Ele, inclusive, tem comandado um movimento de reação ao grupo de João Campos. A ideia da ala caiadista do Republicanos é lançar uma manifestação contrária. O próprio Caiado já foi informado e contatou aliados na noite deste domingo (12) para reduzir o quórum no evento de declaração de apoio a Mendanha.

O governador também, recentemente, cogitou atuar para retirar as pré-candidaturas de nomes indicados por ele para as chapas proporcionais do Republicanos, como Rodney Miranda e Rafael Gouveia. A ideia seria retaliar a “traição” do diretório estadual.