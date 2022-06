Rogério Cruz depende de Caiado, afirma presidente nacional do Republicanos ao ratificar apoio a Mendanha

Lideranças do Republicanos oficializaram nesta segunda-feira (13) o apoio à pré-candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), ao Governo de Goiás.

Entre os presentes estavam o presidente estadual do Patriota, Jorcelino Braga, o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), o deputado federal e ex-governador Alcides Rodrigues (Patriota) e o ex-deputado Jovair Arantes. A deputada federal Magda Mofatto, que tentou levar ex-prefeito de Aparecida para o PL, também marcou presença.

Já entre as ausências que se destacaram estão o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, além dos pré-candidatos a deputado federal Rodney Miranda, Rafael Gouveia e pastor Jefferson Rodrigues. O grupo já se posicionou publicamente a favor da reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB).

O presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, esteve no evento para ratificar o apoio a Mendanha e disse ver com naturalidade a decisão do prefeito de Goiânia. Segundo o dirigente, o alinhamento com a atual gestão ocorre porque, assim como outros prefeitos, Rogério Cruz depende de recursos do estado.

O chefe da legenda se reuniu com o chefe do executivo goianiense nesta segunda-feira (13), momentos antes de comparecer a evento.

“Foi uma conversa tranquila. O prefeito, obviamente, precisa estar com o governador por questões de recursos e de obras e a gente sabe que quem tem a caneta nas mãos fica um pouco mais sensível a esses temas”, declarou.

A decisão por seguir com Mendanha foi acertada na última sexta-feira (10). Apesar da divergência, as lideranças presentes na solenidade garantiram que a situação do partido está pacificada na cúpula goiana.

“Nós não temos pré-candidato a governador do Republicanos, então segue acordado que cada membro terá liberdade em relação a quem apoiar”, defendeu o deputado federal João Campos no evento, que também foi marcado pelo lançamento da pré-candidatura do parlamentar ao Senado por Goiás.

Presidente estadual da sigla, ele rebateu que haja racha no Republicanos e garantiu que a relação entre ele e o prefeito seguirá com respeito e cordialidade. “E assim se manterá”, completou.

Mendanha, por outro lado, disse que está disposto a conversar com os membros estão na base do atual governador.

“É normal que ocorra um diálogo. Agora, eu e o João precisamos percorrer o estado, junto com os partidos aliados”, discursou.

Apoio de Bolsonaro

O presidente nacional do Republicanos também afirmou que o partido continuará a busca pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a candidatura de Mendanha ao Governo de Goiás.

Mesmo acreditando que Bolsonaro não abandonará o deputado federal Vitor Hugo (PL), pré-candidato pelo partido do presidente, Pereira ainda tem esperanças de um recuo por parte do parlamentar.

“Victor Hugo tem um pouco menos de viabilidade eleitoral. Então, se ele pudesse fazer gesto de apoio, acho que poderia ser melhor para todos”, opinou.