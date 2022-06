“Anápolis é a cidade do folgado”: a publicação no Twitter que exige reflexão

Reclamar do desrespeito no trânsito já virou hábito para os anapolinos. O fato mais recente, e que fez um internauta chiar nas redes sociais, foi a atitude de um condutor que usou uma vaga inteira destinada a carros para estacionar a moto dele.

O usuário do Twitter registrou o momento e desabafou: “Anápolis é a cidade do folgado”.

Na imagem, nota-se que a motocicleta, de proporção reduzida, para no meio da vaga onde poderia estar um carro no estacionamento de um centro comercial na região Norte da cidade.

Anápolis é a cidade do folgado. Existe o estacionamento para motos, mas o herói a seguir, se sente no direito de parar sua moto, como fosse carro. pic.twitter.com/lepwjqI3jb — Osmar Patrick (@Osmar_Patrick) June 11, 2022

Vale ressaltar que no local há espaco exclusivo para estacionar motocicletas.

Pode ou não?

Ao Portal 6, o advogado especialista nas leis de trânsito, Samuel Balduino, explicou que essa artimanha só é permitida em situações específicas.

“As motos podem estacionar em vagas de carros. O contrário não é verdade”, afirmou.

No entanto, na situação específica da publicação no Twitter, o condutor da moto agiu de forma errada, já que só é permitido em uma angulação determinada e quando se está próximo à calçada.

“Pelo artigo 48 do Código de Transito Brasileiro (CTB), o condutor de motocicletas é obrigado a estacionar em um ângulo perto de 90º em relação à calçada. Nesse caso não é uma calçada né”, explicou.

Segundo o CTB, motoristas que estacionarem em desacordo as posições nele previstas podem ser punidos com multa e a remoção do veículo, se tratando de uma infração média.