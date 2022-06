Em Anápolis, bêbado abusou tanto da pinga que cometeu engano inacreditável

Um homem, de 50 anos, abusou tanto da pinga que acabou esquecendo a motocicleta que conduzia dentro do bar e depois ainda registrou um boletim de ocorrência acreditando ter sido roubado. O desfecho inusitado aconteceu nesta segunda-feira (13), no bairro de Lourdes, na região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que toda a situação teria começado na sexta-feira (11), quando o senhor foi dirigindo a moto até o estabelecimento e bebeu algumas pingas. Depois, ele foi embora e deixou o veículo.

Notando o esquecimento, a dona do bar decidiu guardar a motocicleta até que o homem voltasse para buscá-la. Porém, dois dias haviam se passado e o ‘esquecido’ não tinha retornado para buscá-la.

O filho da proprietária do bar ficou receoso quanto à origem do veículo e verificou que, de fato, havia uma queixa. Logo, ele acionou a Polícia Militar.

Já no local, os policiais tentaram fazer contato com o homem que havia deixado a motocicleta no bar. E aí veio a surpresa. Ele tinha bebido tanto durante a noite que acabou se esquecendo onde tinha deixado e então, o patrão dele, que é policial federal, orientou que registrasse a queixa de roubo.

A vítima do esquecimento só foi descobrir que não havia sido roubado quando a dona do estabelecimento encontrou um telefone celular no bagageiro da moto e telefonou para um número da agenda, que era a mulher dele. Com isso, ele pôde enfim recuperar o pertence.

Com o caso resolvido, os militares orientaram que o homem fosse novamente até a Polícia Civil para retirar o boletim de ocorrência de roubo que tinha realizado anteriormente.