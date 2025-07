Conheça o bairro de Anápolis onde se pode ‘visitar o mundo inteiro’ em poucos minutos

Localização foi nomeada com referências a várias cidades e países

Thiago Alonso - 09 de julho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Já imaginou visitar o mundo inteiro em poucos minutos e isso tudo sem sair de Anápolis? Essa situação quase hipotética já é praticamente corriqueira para quem passa pelo Parque das Nações, bairro da região Leste da cidade.

Isso porque, a área residencial conta com ruas com nome um tanto quanto criativos, e que remetem a cidades conhecidas de países mundo à fora.

Uma destas é a Avenida Buenos Aires, fazendo referência à capital Argentina, que faz interseção com a Rua Bogotá, da Colômbia.

Quem continua descendo a pista, acaba por dar de cara com a Avenida Paris (que, apesar do nome, não é na França), onde, entre comércios e residências, ‘deságua’ na Rua Viena — igualzinho à capital da Áustria.

A Rua Viena, por sua vez, se encontra com a Avenida Berlim, que alude à Alemanha, seguindo até a Rua Belgrado, mesmo nome da sede do governo da Sérvia.

No finalzinho do bairro, a Avenida La Paz, que referencia a Bolívia, se interliga com a Rua Estocolmo (como a capital da Suécia), seguindo para a Rua Madrid — lembrando a metrópole da Espanha.

Nem mesmo a Índia escapou da viagem ao mundo anapolina, uma vez que a Rua Nova Delhi está localizada bem ao lado da Rua Montevidéu (mesmo nome da capital do Uruguai).

O bairro ainda conta com a Rua Assunção, fazendo referência à capital do Paraguai, que está localizada pertinho da Viela Lisboa, um pequeno trecho que brinca com o nome da sede de Portugal.

Países

Apesar dos nomes de capitais se destacarem por quase todo bairro, do outro lado da Avenida Pedro Ludovico — que, apesar de não ser uma cidade, já foi um chefe de estado — estão localizados outros achados intermundiais: vias com nomes de países.

Um destes exemplos é a Avenida Jamaica, que liga a Rua Chile com a Inglaterra, Itália e Holanda, descendo até a Rua Venezuela, que faz intercessão com a Rua Canadá.

A Rua Estados Unidos, por sua vez, fica bem próxima da Rua Jordânia, Rua Argentina e Rua Peru, se encontrando com a Rua Portugal e a Rua Turquia — que finaliza a volta ao mundo dentro de Anápolis.

