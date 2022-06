Tiktoker tentou lacrar falando das mulheres de Goiânia e acabou sendo cancelada nas redes

Uma tentativa de gerar engajamento nas redes sociais acabou resultando no cancelamento de uma tiktoker por um motivo polêmico: as características das goianas.

Na gravação, a influencer relata quais são os principais atributos das mulheres nascidas em Goiás e que podem ser facilmente reconhecidos.

“A goiana de verdade vai estar lá no Piquiras, em uma terça-feira tomando um Gin tropical ou então, ela vai estar tomando um Moscou Mule”, afirmou.

De acordo com ela, entre as principais características das mulheres goianas, estão: tomar sol, idas constantes aos shows do Puxadinho, viagens para Caldas Novas, tom de voz fino e até uso de pulseira da Vivara.

“Provavelmente se ela [goiana] for lá do Garavelo, ela usa um narguilé”, disse.

Outra ação típica das mulheres da região narrada pela menina, é a paixão pelo sertanejo.

“Entrou no carro, ela vai botar um Henrique e Juliano e um Jorge e Mateus lá de 2010, mas se ela estiver em uma resenha, ela vai colocar um deboche. Mesmo que seja rica”, alegou.

Entretanto, a tentativa de fazer sucesso nas redes sociais acabou não saindo como esperado. Na web, comentários criticando as afirmações da tiktoker não passaram despercebidos.

Dentre as afirmações, teve até morador do bairro Garavelo manifestando a indignação com a tipificação dada pela garota.

Gostaria de estar manifestando aqui, em nome das mulheres garavelences, que não somos adeptas a prática de narguifolias — t² (@tabfuck) June 12, 2022

Já outros, afirmaram que as características dados pela menina não correspondem à realidade das mulheres de Goiás.

olha é o seguinte ent, pra ser goiana tem que ser herdeira, pq não tem como trabalhar/estudar e viver assim — 𝖆𝖓𝖆 📖 (@ttda4n4) June 13, 2022

KKKKKKKKK toda goiana é herdeira e não precisa trabalhar dia de terça? 🤔 descobri que não sou goiana através de vídeo — ℑ𝔰𝔞 𝔇𝔬𝔯𝔞 🐊 (@isamgator) June 12, 2022

Acabei de descobrir que não sou goiana 🤡 — katia cega (@katiaacegah) June 13, 2022

a fonte q ela usou : eu sou do marista e sou assim — Champagne Poet 🇪🇪 (@BernardoMagrin1) June 12, 2022