Cobra fica nervosa e vídeo dando bote nas partes baixas de homem viraliza; veja

Um catarinense tornou a viralizar nas redes sociais após publicar o vídeo de um resgate de cobra, mostrando exatamente o momento que a serpente abocanha a roupa dele nas ‘partes baixas’.

Christian Raboch é um biológo bastante conhecido no Instagram por compartilhar o trabalho com os animais silvestres. No entanto, dessa vez o vídeo foi ainda mais impactante devido à violência da caninana.

Essa cobra, apesar de não ser peçonhenta, é extremamente ágil e feroz, caso se sinta ameaçada. Nas cenas, é possível ver Christian tentando segurar o animal, com o auxílio de um bastão, quando o réptil o ataca.

As imagens mostram nitidamente ela puxando o tecido da roupa dele, após dar o bote certeiro na região íntima do biólogo. Por muita sorte, nenhum órgão foi atingido.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Christian Raboch (@biologo.christian)

Não foi a primeira vez

Apesar do grande costume de resgatar esse tipo de animal, essa não foi a primeira experiência tensa de Christian com cobras.

Em um outro vídeo, o estudioso capturou uma cobra cipó de uma casa e acabou sendo mordiscado, na região do rosto, pelo animal agitado.

A serpente em questão também não era peçonhenta e a ferida pôde ser tratada facilmente. Assista!