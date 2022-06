Projeto que dá nome de Iris Rezende a trecho da BR-153 avança na Câmara dos Deputados

Um projeto de lei que altera o nome da rodovia BR-153, entre Anápolis e Aliança do Tocantins, para rodovia Iris Rezende Machado (1933-2021) foi aprovado nesta terça-feira (14) na Câmara de Deputados. O trecho tem 621 quilômetros de extensão.

A matéria, de autoria da deputada goiana Flávia Moraes (PDT), passou pela Comissão de Viação e Transportes e agora vai para as Comissões de Cultura e Constituição e Justiça (CCJ). Após esse processo, o projeto segue para o Senado.

Na proposta, a parlamentar argumenta “o Estado de Goiás sente orgulho e gratidão pelo ilustre e honrado homem público que foi Iris Rezende Machado, sempre exercendo suas missões com competência, eficiência e abnegação”.

Iris Rezende faleceu em novembro do ano passado, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele teve mais de 60 anos de vida pública, tendo ocupado os cargos de vereador, deputado estadual, senador, ministro da Agricultura e da Justiça, prefeito de Goiânia, por quatro vezes, e governador de Goiás, por duas oportunidades.

Outras homenagens

Desde a morte de Iris, uma série de propostas no legislativo quer homenageá-lo. No Congresso, também é discutida a alteração do nome do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

No âmbito regional, também há projetos de lei como o que acrescenta o nome do ex-governador ao Palácio das Esmeraldas e o de alteração do trecho da Rodovia GO-020, entre Goiânia e Cristianópolis, ambos em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Já foram aprovados o incremento do nome de Iris ao Parque Mutirama e ao viaduto da Avenida Goiás Norte sobre a Perimetral, recém-inaugurado pela Prefeitura da capital.