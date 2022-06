Saiba o que abre e fecha em Goiânia no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), vai alterar o funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos de Goiânia até o fim da semana.

Além da paralisação de alguns serviços durante a data, a Prefeitura anunciou que haverá ponto facultativo na capital na sexta-feira (17). Com isso, o expediente nos órgãos do Executivo Municipal será retomado somente na segunda-feira (20).

Atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública, não serão afetadas. Já um dos principais atendimentos ao cidadão, o Atende Fácil funcionará até às 12h na sexta-feira e no sábado (18).

Órgãos Estaduais

O Governo de Goiás também determinou ponto facultativo na sexta-feira (17). Com a medida, as repartições públicas estaduais não funcionarão nos próximos dois dias, em razão do decreto.

A paralisação não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço. Na lista, estão unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

Ônibus

Os ônibus do transporte coletivo da capital circulam no feriado com os horários de domingo, enquanto a movimentação será de dia útil na sexta-feira (17). No sábado (18) e domingo (19), os veículos retomam seus respectivos cronogramas.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia, com prioridade às situações mais graves.

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão, e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos com animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Covid-19

Não haverá van da vacinação contra a Covid-19 no feriado. Os moradores devem procurar o Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, e o Ciams do Setor Urias Magalhães para o público infantil e adulto. A aplicação das doses ocorre das 8h às 17h.

A testagem segue normalmente na quinta e sexta-feira. Na modalidade tenda, que conta com quatro pontos diários, os exames devem ser agendados. Já nos dois locais onde estarão os drive-thrus, a demanda é espontânea.

Lazer

O Parque Zoológico funcionará normalmente, de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h, com compra de ingressos na bilheteria até às 16h. O ingresso tem o valor de R$ 5,00 a inteira, e R$ 2,50 a meia, válida para crianças de quatro a 12 anos, e idosos a partir de 60 anos. Pessoas com deficiência são isentas.

O Parque Mutirama abrirá sem alterações, de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Os shoppings Flamboyant Shopping, Passeio das Águas Shopping e Goiânia Shopping informaram que funcionarão das 10h às 22h. Já no Araguaia Shopping, lojas e quiosques tem atendimento entre 8h30 e 20h30 e a praça de alimentação das 10h às 22h.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado. Mesmo nos municípios em que a data tenha sido antecipada, e não seja feriado, não haverá expediente bancário.

O atendimento ao público nas agências volta a ocorrer normalmente na sexta-feira. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 16 de junho poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia seguinte.

Correios

Os Correios informaram que, na quinta-feira (16), não haverá expediente nas agências em Goiás. Na sexta-feira (17), a rede de atendimento estará aberta em todo o Estado. As agências que funcionam aos sábados também atenderão normalmente no dia 18.