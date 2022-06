Devido às personalidades diferentes e jeitos atípicos de encarar a vida, existem alguns signos que podem ser encarados como ‘perigosos’.

Isso quer dizer que existem algumas pessoas que são mais individualistas, ou seja, se precisar colocar os próprios anseios à frente de tudo, ela pode colocar sim.

As pessoas regidas por esses signos podem ser egoístas em algumas situações e saírem com uma complicada fama de ‘vilões’.

Pensando nisso, separamos uma pequena lista com alguns desses signos que é preciso estar atento, caso você esteja convivendo com eles. Confira!

Regine George, de Meninas Malvadas, era ariana. (Foto: Reprodução)

3 signos que são perigosos e não têm dó de magoar um coração:

1. Áries

Os arianos, desde quando nascem, já carregam consigo uma fama de serem briguentos e esquentadinhos, são os famosos “flor que não se cheira”.

As pessoas de áries não constumam fugir de conflitos. Além disso, se irritam facilmente com alguns comportamentos e injustiças, o que os fazem explodir com facilidade.

Sabemos que não é nada fácil conviver com o primeiro signo do Zodíaco, mas ele também tem qualidades imensas que não dá para serem descartadas.

2. Leão

Aqui temos o mais “estrelinha” do Zodíaco: os leoninos, assim como os leões na selva, gostam de chamar atenção, ter o controle de tudo e terem a soberania que merecem.

Por pertencerem ao elemento de fogo, os leoninos possuem muita determinação e volatilidade. Quando irritadas, essas pessoas conseguem transformar o orgulho em arrogância. Fique esperto!

3. Capricórnio

Para encerrar a lista dos signos que podem ser perigosos, aqui estão os capricornianos, que têm grande dificuldade em externar seus sentimentos e possuem um humor temperamental.

De longe eles parecem bem amigáveis, mas na real eles costumam ser mais fechados, realistas, pessimistas, ambiciosos e severos.

Pessoas do signo de capricórnio levam tanto as coisas para o lado intelectual que não conseguem viver o presente.

Um grande defeito dessa casa do zodíaco é a ambição em excesso. Ele pode fazer absolutamente tudo pelos planos profissionais darem certo.

