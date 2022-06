Internautas poderão escolher filmes que serão exibidos de graça e ao ar livre em Goiânia

Aqueles que procuram uma programação diferente para curtir em Goiânia, aqui vai a sugestão. Começa no dia 26 de junho, a 3º edição do Cinealmofada com exibições de filmes ao ar livre.

O evento acontecerá na Praça Cívica, localizada no centro da cidade, no Centro Cultural Marietta Telles Machado, a partir das 19h. A entrada será gratuita.

Além da apresentação, o projeto também contará com espaços exclusivos para pessoas com deficiência (PcD) e interpretação de libras.

Ao todo, quatro sessões serão abertas com diferentes temáticas dependendo da data escolhida. Para o dia 26 de junho, o tema definido é o primeiro cinema e o descortinamento de um mundo novo.

Já no dia 31 de julho, o assunto será sobre filmes que proponham uma reflexão sobre a relação entre as pessoas e os espaços urbanos.

No dia 28 de agosto, serão mostradas obras que investigam a materialidade da memória. No dia 25 de setembro, a temática será sobre ampliação de horizontes.

A escolha dos filmes que farão parte do catálogo do evento acontecerá por meio de uma enquete no Instagram em que o público decidirá qual obra cinematográfica será exibida no festival.

Entre as opções, estão: O Grande Ditador, O Mágico de Oz, Vizinhos Vigilantes e Sete Oportunidades. O resultado será divulgado na página oficial do Cinealmofada no Instagram.