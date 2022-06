Pessoas do signo de Libra não são as piores do zodíaco e é possível garantir isso. No entanto, elas possuem algumas características marcantes que podem as deixar, facilmente, inamoráveis.

Se a pessoa que desejar se envolver com um libriano for alguém muito decidida e incisiva, provavelmente, ela surtará em pouco tempo.

Diante disso, separamos uma pessoa lista para você, que está conhecendo uma pessoa nascida entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro, ficar atenta. Confira!

Conheça os motivos para jamais namorar uma pessoa do signo de Libra:

1. São galanteadores naturais

Não é de hoje que os librianos possuem a longa fama de serem pegadores. Eles gostam de causar, são sensuais – graças à regência por Vênus – e, dificilmente, param quietos em um relacionamento sério.

Eles são intensos nas relações íntimas, apesar de terem uma excelente imagem de superficiais. É complicado entender a cabeça de alguém que está sempre buscando equilíbrio em todas as relações.

2. São pessoas em cima do muro

Justamente pela busca incessante do equilíbrio, é quase impossível ver um libriano se posicionando firmemente em uma causa e tomando alguma decisão muito séria.

Eles preferem tercerizar o trabalho de se posicionar e acabam ficando em cima do muro. Dentro de uma relação, inclusive, não espere uma iniciativa inusitada (surpresas e afins) pois, dificilmente, eles conseguirão se decidir com antecedência em algo.

3. Idealistas demais

Os nativos de libra se amarram em se sentir queridos e apreciados (a famosa ‘síndrome de estrela’).

E claramente eles são do tipo de pessoa que imagina a vida perfeita ao lado de alguém, sem ao menos estarem comprometidos! Idealistas? Pouca coisa.

Assumir responsabilidades não é do feitio dos librianos, apesar de serem grandes lutadores pelos sonhos. Não medem esforços no campo profissional.

Para quem busca uma pessoa firme, que prova o amor que sente, que surpreende e luta por aquele relacionamento, o libriano pode ser a última escolha. Ele realmente vai estar em cima do muro e alegando ‘a culpa não é sua, o problema sou eu’.

Ninguém aguenta mais tanta gente confusa. É preciso estar seguro do que quer. E librianos: se desejarem ter um relacionamento sério, está na hora de assumir uma posição firme!

