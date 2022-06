Grupo espanca torcedores do Vila Nova e deixa adolescente gravemente ferido

Um adolescente, de 14 anos, identificado como Murilo Oliveira Cinalli, ficou gravemente ferido após ter sido brutalmente agredido, juntamente com Victor Hugo Rocha Lisboa, nesta quinta-feira (16), no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia.

Três pessoas, sendo duas com camisas do Vila Nova, foram repentinamente cercadas por cinco agressores, que desceram de um carro com pedaços de pau na mão quando saíam de uma distribuidora de bebidas.

A situação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que mostraram o momento exato em que o grupo começou a espancar os jovens com pontapés e pauladas.

Murilo foi rapidamente socorrido pela mãe, que o levou em estado gravíssimo para o Cais do Jardim Curitiba. Devido à seriedade dos ferimentos, o adolescente precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Victor Hugo também chegou a ficar ferido com as agressões sofridas, mas não precisou ser encaminhado para nenhum hospital.

Já o terceiro rapaz, conseguiu fugir do local antes da chegada da Polícia Militar (PM).

Os agressores também fugiram e ainda não foram identificados.