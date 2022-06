IBGE abre inscrições para novo processo seletivo para profissionais que atuarão no Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para contratar mais 74 agentes censitários que vão atuar no Censo de 2022 em Goiás.

Trata-se de um processo seletivo simplificado complementar, que vai atender 53 municípios goianos.

São 50 vagas para agente censitário municipal e 24 para agente censitário supervisor. Os salários são, respectivamente, de R$ 2,1 mil e R$ 1,7 mil. Também há benefício de auxílio alimentação e transporte.

As inscrições seguem até domingo (19). Exige-se dos candidatos que tenham pelo menos o ensino médio completo. O formulário necessário para contratação está disponível no site do IBGE.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com prazo de contratação de cinco meses. Há possibilidade de prorrogação do contrato.

Segundo o IBGE, os agentes censitários municipais devem gerenciar o trabalho nos postos de coleta, enquanto os agentes censitários supervisores vão orientar os recenseadores sobre as atividades de campo.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser publicado no dia 01 de julho. Os selecionados devem apresentar documento de identidade.