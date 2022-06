Prefeitura de Anápolis marca licitação e novo Centro Administrativo pode finalmente sair do papel

A novela da obra do novo Centro Administrativo de Anápolis, na Avenida Brasil, pode finalmente estar perto do fim depois de oito anos desde o lançamento da estrutura, na qual antes funcionaria a Câmara de Vereadores.

A Prefeitura publicou nesta semana, no Diário Oficial do Município (DOM), o edital que autoriza as inscrições para empresas que desejam concluir a construção.

Este é o primeiro avanço desde julho de 2021, quando o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou que retomaria as obras, agora para abrigar pastas da Administração Municipal.

De acordo com o documento, a concorrência pública será do tipo “menor preço” e deverá ser realizada no dia 18 de julho.

A obra teve início em 2014, mas nunca foi terminada. Há, inclusive, um erro no projeto que condenou parte da estrutura, segundo a administração do prefeito Roberto Naves (PP).

A empresa responsável desistiu e deixou o prédio abandonado na região central da cidade.

Hoje, o lugar é conhecido como uma das “rotas de tráfico” de Anápolis, como classificou o próprio prefeito, em prestação de contas na Câmara.

A ideia da Prefeitura é aproveitar a maior parte da construção existente. No entanto, espera-se que a parte onde há erro de projeto seja demolida.

Os interessados na licitação devem se dirigir à Comissão Permanente de Licitação (CPL) do município para ter acesso ao edital. Este também pode ser solicitado via e-mail, no endereço [email protected]

Mais informações podem ser conferidas no site da Prefeitura e no número (62) 3902-2000.