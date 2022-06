Público de Goiânia vai poder votar para escolher o melhor sanduíche da cidade

O público de Goiânia vai poder saborear hambúrgueres de todos os tipos, entre 50 estabelecimentos, e votar para selecionar o melhor sanduíche da capital

A iniciativa faz parte do Festival Burger Time, que começa nesta sexta-feira (17) e vai até o dia 03 de julho.

Os goianienses vão poder aproveitar as receitas exclusivas feitas pelos pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes participantes e votar no preferido.

Além do público, jurados também participarão da eleição. São duas categorias: uma para hamburguerias e outra para os pit dogs.

Os preços dos sanduíches que estão concorrendo variam entre R$ 18 e R$ 46,90. A votação pode ser realizada por meio da leitura de um QR Code disponível nas mesas dos estabelecimentos ou pelo site Festival Burger Time.

Os organizadores do evento possuem a expectativa de vender mais de 30 mil hambúrgueres e sanduíches durante os 17 dias do festival.

Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados e reconhecidos em uma solenidade, prevista para o mês de julho.

Além disso, entrarão na competição para o melhor hambúrguer e sanduíche de Goiás.

Hamburguerias participantes

1. Blends Burger Artesanal: Alameda Imbé, quadra 30, lote 06, casa 01, Parque Amazônia – Goiânia

2. Drukke: Av. Alphaville Flamboyant, lote 02, loja 03 – Goiânia

3. Mafuá: Rua 89, nº 630, quadra F29, lote 70, Setor Sul – Goiânia

4. Fogata – BBQ Steak Burger: Rua S-3, quadra S-15, lote 24, nº 27, setor Bela Vista – Goiânia

5. Texan Bull Burguer and Beer: Av. Alexandre de Morais, 0, sala 10, Parque Amazônia – Goiânia

6. Ailha Café e Aconchego: Rua C-180, nº 157, setor Nova Suíça – Goiânia

7. Colombina Gastropub: Rua 1.129, nº 46, setor Marista – Goiânia

8. La Brasa Burger: Rua C-244, nº 227, setor Nova Suíça – Goiânia

9. Roça Brew Pub: Rua 1.128, nº 138, quadra 238, lote 31, setor Marista – Goiânia

10. Brago Bar e Restaurante Ltda: Rua 141, nº 86, setor Marista – Goiânia

11. Villa Burger & Beer: Av. Copacabana, quadra 50, lotes 21/22, sala 03, Jardim Atlântico – Goiânia

12. Bendita Tapioca: Alameda dos Buritis, nº 88, Centro – Goiânia

13. Família In Box Burger: Avenida T-5, nº 1.448, setor Bueno – Goiânia

14. Me Gusta Smashburger: Av. C-233, quadra 552, lote 13, Jardim América – Goiânia

15. Gojira Burger: Rua S2, quadra S6, setor Bela Vista – Goiânia

16. Dom Rapha: Av. T-3, nº 1.751, setor Bueno – Goiânia

17. Yes Burger: Av. t-13, nº 245, setor Bela Vista – Goiânia

18. Chapz Burger: Rua 143, nº 93, setor Marista – Goiânia

19. Behest Burger: Rua Santo Agostinho, nº 572, Jardim Europa – Goiânia

20. Lipes Burger: Rua Acaraí, quadra 76, lote 01 A – Aparecida de Goiânia

21. Tribos do Espeto Alto da Glória: Rua São Luíz, nº 384, setor Alto da Glória – Goiânia

22. Simple Burger: Rua 72, nº 325, sala 2, Trend Office, Jardim Goiás – Goiânia

23. Tribos do Espeto Jardim Novo Mundo: Av. New York, quadra 36, lote 01, Jardim Novo Mundo – Goiânia

24. La Bottega De’ll Arte: Rua 143, nº 30, setor Marista – Goiânia

25. Pitéu Café Bar: Rua 94, nº 1.149, setor Sul – Goiânia

26. Turco Hamburgueria: Rua SR 7, nº 243, quadra 14, lote 05, Parque Santa Rita – Goiânia

27. Glut Burger: Avenida Marechal Rondon,nº 1.344, sala 6, setor Centro-Oeste – Goiânia

28. Alhodito: Avenida Antonio Perilo, s/nº, quadra 2, jardim Balnerário Meia Ponte – Goiânia

29. Burger for a Day: Rua 137, nº 120, setor Marista – Goiânia

PIT DOGS

30. Life Burger: Av. Gercina Borges Teixeira, quadra QC8, Lote 1, Conjunto Vera Cruz – Goiânia

31. Bueno Burger: Praça T-25, setor Bueno – Goiânia

32. Waltinhos Lanches: Avenida C-205, Praça C-207, Jardim América – Goiânia

33. Eldorado Burg: Av. Ismerino Soares de Carvalho, Faiçalville 1 – Goiânia

34. Sanduuai Sanduicheria: 12ª Avenida, nº 148, Praça São Francisco de Assis – Goiânia

35. Sanduicheira Mad-Mex: Avenida T-9, esquina com Suécia/Dinamarca, Jardim Europa – Goiânia

36. Max Burguer Sanduicheira: Avenida das Espatodias, Praça 1, Parque das Laranjeiras – Goiânia

37. Rooma Sanduicheria Ltda: Avenida Cariri, quadra 06, lote 12, Jardim Diamantina – Goiânia

38. Esquilo Sanduíches: Rua 05, quadra 05, Praça Tamandaré, setor Oeste – Goiânia

39. Pimentinhas Sanduicheria: Av. Professor Alfredo de Castro, Parque das Laranjeiras – Goiânia

40. Sanduicheria do Chicão: Rua 18, nº 486, setor Oeste – Goiânia

41. Abelha.com: Av T 10, Praça T 24 (Praça da Igreja Rosa Mística), setor Bueno – Goiânia

42. Pit Dog Kid Abelha Lanches: Av. Universitário, abaixo do Hospital Araújo Jorge, nº 707, setor Leste Universitário – Goiânia

43. Pequizeiro Burger: Rua 234, Praça José Leite da Conceição, setor Leste Universitário – Goiânia

44. Plutus Alto da Glória: Av. Eurico Viana, setor Alto da Glória – Goiânia

45. Pimentinha Sanduicheria: Praça Senador José Rodrigues de Morais Pires, Parque Amazônia – Goiânia

46. Avalanche Burger: Rua José Gomes Bailão, nº 370, Cidade Jardim – Goiânia

47. Lado Leste: Rua 240, quadra 94, lote 09, sala 02, setor Leste Universitário – Goiânia

48. Kid Abelha: Praça Walter Santos, setor Coimbra – Goiânia

49. Smiley Sanduicheria: Rua 10, nº 220, setor Sul – Goiânia

50. X-Massa: Praça Boaventura, 5ª Avenida, setor Leste Vila Nova – Goiânia