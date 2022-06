Quando estamos na escola fazer novos amigos é muito fácil, quando menos percebemos, temos uma lista extensa de fiéis escudeiros, que ficam ao nosso lado para o que der e vier.

No entanto, quando saímos do ensino médio, muitas dessas amizades se vão ou tomam outros rumos, por isso é tão difícil encontrar outra turma de amigos depois dos 20 anos.

Foi pensando nisso que selecionamos alguns lugares perfeitos para arranjar uma coleção de bons novos amigos, veja!

6 formas de encontrar e fazer novos amigos depois dos 20 anos:

1. Faculdade

A faculdade não é um lugar que gera laços tão fortes quanto na escola, mas ainda assim, é possível fazer grandes amigos no local.

Aliás, é lá que você vai dar de cara com gente com os mesmos gostos, ideais e até propósitos que você.

2. No supermercado

Vamos cair na real, depois dos 20 anos, os jovens têm uns rolês um pouco mais diferenciados, como ir ao supermercado.

Pode parecer coisa que seus pais fariam, mas neste estabelecimento você pode conhecer algumas pessoas, bater um bom papo e criar laços.

3. Em festas de amigos

Aniversários de amigos ou um churrasco em um domingo qualquer, podem te trazer novos amigos.

Afinal, nesses pequenos eventos você vai encontrar pessoas diferentes, que já possuem vínculos com pessoas próximas a você, assim, pode surgir novas amizades.

4. Nas redes sociais

É claro que no século da tecnologia e da informação, fazer amizades por meio das redes sociais se tornou uma das coisas mais comuns no mundo todo.

Já que, com o celular na mão e poucos cliques, você dá de cara com perfis de pessoas que se parecem com você, propiciando mais aproximação e futura amizade.

5. No trabalho

Obviamente, quando uma pessoa sai do ensino médio, a primeira coisa que acontece é ingressar no mercado de trabalho.

Logo, essa nova realidade e contato com outras pessoas diariamente, pode significar laços profundos de amizade e companheirismo.

6. Em bares

Por último e não menos importante, sair para bares e restaurantes não só te trazem um momento de lazer, como também é mais um local para se fazer novos amigos.

Normalmente, os bares que você frequenta tem pessoas que também curtem aquele mesmo tipo de rolê, por isso, pode gerar novos laços e compatibilidade.

