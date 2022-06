Não é do conhecimento de todo mundo, mas existem muitas tatuagens conhecidas nos presídios e no mundo do crime, e por não saberem disso, ainda sim, muita gente tatua.

Essas tais tatuagens são como marcas vitalícias, que servem como uma comunicação e identificação entre os criminosos. Elas podem revelar uma vida inteira de delitos e muita gente não sabe disso.

Por isso, conheça algumas delas que, aliás, você deve pensar bem antes de cravar na pele (claro, se você não for um bandido)!

6 tatuagens que só quem não tem medo do perigo tem coragem de fazer:

1. Saci

No universo criminoso, a gíria “sacizeiro” refere-se aos usuários de crack, já que o personagem folclórico fuma um cachimbo.

Bom e se você está pensando em tatuar um saci na pele, pense bem, porque essa tattoo indica que a pessoa atua no tráfico da droga.

2. Pontos

Por mais inofensiva que parece as tatuagens com pontinhos, entre os detentos de uma cadeia, os pontos são uma classificação de seus crimes.

Por exemplo, um ponto é para um bandido em estágio inicial, dois pontos é para um estuprador, três pontos é para viciado em drogas e assim por diante.

3. Diabo

Tatuar a figura de um diabo já não pega muito bem por si só, não é mesmo? Mas, além de representar o mal, no mundo dos criminosos, essa tattoo está ligada ao pecado, caos, ao vício e ao pior do comportamento humano.

Para se ter uma ideia, só faz esse tipo de registro os assassinos de aluguel e afins.

4. Arco e flecha

O arco e flecha é uma tatuagem bem comum fora das penitenciárias, mas lá dentro os bandidos usam essa figura como um mantra.

Para eles, ter na pele um arco e uma flecha representa uma proteção das prisões e emboscadas dos inimigos.

5. Mago

Aqui vem mais uma tatuagem “da sorte” entre os bandidos!

Um mago (ou bruxo) tatuado na pele significa proteção, força e sabedoria, mas não para ser usado pelo bem, mas sim para cometer crimes.

6. Símbolos específicos de facções criminosas

Por último, tome cuidado ao tatuar escorpião, yin-yang ou sequências numéricas, porque essas coisas fazem referências a facções criminosas.

Segundo o site Canal de Perícia, o escorpião é usado entre os membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecida facção criminosa do estado de São Paulo.

O yin-yang, que representa o equilíbrio entre o bem e o mal, também é usado. E o número 1533 é bastante utilizado, pois é uma referência à 15ª letra do alfabeto (P) e à terceira (C).

