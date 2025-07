Onde assistir Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão neste sábado (12)

Equipes voltam a jogar pela Série A depois de um mês de paralização para Copa do Mundo de Clubes

Augusto Araújo - 10 de julho de 2025

Flamengo recebe o São Paulo pelo Brasileirão neste sábado (12). (Foto: Reprodução/instagram)

Depois de um mês paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Brasileirão Série A está de volta. E com isso, o Flamengo volta a campo diante do São Paulo, neste sábado (12), pela 13ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 16h30 no estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Wilton Pereira Sampaio (GO) comandará a equipe de arbitragem.

O Rubro-Negro volta a campo após uma dura derrota para o Bayern de Munique, nas oitavas de final do torneio internacional, por 4 a 2.

Pulgar (contra), Harry Kane (duas vezes) e Goretzka balançaram as redes para os bávaros. Por outro lado, Gerson e Jorginho descontaram para o Mengão.

Apesar do resultado frustrante, o Flamengo segue líder do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos que o Cruzeiro. Ambos possuem 24 pontos no campeonato.

Esperança de mudanças

Já o Tricolor Paulista contará com a estreia do novo treinador, Hernán Crespo, que assume a equipe em momento ruim no torneio.

Nas duas últimas partidas do São Paulo pelo Brasileirão, ele perdeu para o Bahia (2 a 1) e Vasco. Esta, a mais recente, foi pelo placar de 3 a 1.

Na ocasião, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti marcaram para o Cruz-Maltino. Por outro lado, Ryan Francisco descontou para o Tricolor.

Dessa forma, o São Paulo se encontra em 14º no Brasileirão, com 12 pontos em 12 jogos. Já o Vasco está logo acima, em 13º lugar, com 13 pontos.

Onde assistir Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão neste sábado (12)

A Rede Globo fará a transmissão da partida em TV aberta, assim como o Premiere pelos canais a cabo. Por fim, a plataforma de streaming Globoplay também exibirá o confronto.

