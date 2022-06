Família que não usa papel higiênico há quatro anos revela como faz para limpar o bumbum

A história de uma família canadense que abandonou o uso de papel higiênico no dia a dia viralizou após os pais explicarem o novo método adotado pelo casal e os três filhos pequenos.

A matriarca Amber Allen contou, em entrevista ao The Sun, que a ideia de abandonar os papéis aconteceu depois que eles perceberam a enorme dívida que tinham adquirido. Ou seja, seria necessário cortar alguns gastos.

Então, o papel higiênico foi o primeiro escolhido e lenços umedecidos foram inseridos no lugar. No entanto, perceberam que ainda haviam muitos gastos e geravam lixos da mesma forma.

Com isso, o método mais sustentável elaborado pelo casal foi o uso de panos. Fraldas de panos para o neném e outros paninhos para a família se limpar após as necessidades foram adquiridos.

“Literalmente jogando dinheiro pelo ralo”, desabafou Amber, sobre ter vivido tantos anos pagando por papéis higiênicos.

Atualmente, mesmo livre das dívidas, o casal permaneceu com os métodos sustentáveis encontrados e a mãe ainda explica no canal do Youtube como lavar os paninhos reutilizáveis.

Amber explica que comprar os tecidos de segunda mão para economizar ainda mais dinheiro é uma ótima alternativa. Inclusive, conta que adquirir pela internet pode sair bem mais em conta.

Para lavar os lenços, a genitora explica que os mergulha em um balde com água e vinagre. Após o processo, ela os coloca na máquina de lavar.

