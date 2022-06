Há alguns signos que definitivamente não se dão bem e é melhor nem tentar se relacionar, pois acabarão muito magoados e guardando sentimentos ruins uns pelos outros.

Seja por diferenças de lidar com o mundo, formas de enxergar a vida ou princípios, as pessoas dessas casas que listaremos aqui não se bicam. Pelo contrário, só vão complicar as coisas.

Para abrir os seus olhos, confira os seguintes signos e, caso esteja começando a se envolver com uma pessoa que não é muito compatível com seu signo, fique esperto! Você pode acabar se machucando. Veja!

6 signos que definitivamente não se dão bem e é melhor nem tentar:

1. Gêmeos e Capricórnio

Essa dupla é completamente diferente. É quase impossível a relação fluir bem.

Enquanto gêmeos é extremamente espírito livre, aventureiro, inquieto e conversador, o capricorniano vem com todo seu controle, instinto controlador nato, costumes caseiros, mão de vaca e metódico.

O geminiano detesta seguir a linha, enquanto o capricorniano vem traçando ela o mais reto possível, sem alterações de rotas, sem surpresas e erros.

Portanto, ter um relacionamento afetivo entre esses signos pode ser bem mais difícil do que parece e, provavelmente, pode ser que haja bastantes brigas. Cuidado!

2. Câncer e Áries

Os cancerianos são pessoas extremamente emotivas, totalmente o oposto dos arianos que são práticos e não costumam parar muito para pensar nas palavras. Eles falam e acabam machucando muito as pessoas mais emotivas.

Um relacionamento entre esses dois deixaria o canceriano em posição defensiva – o tempo todo – e o ariano pisando em ovos. Ou seja, ambos desconfortáveis.

Além do mais, o canceriano nato é muito amorzinho, derrama cuidado e afeto, enquanto o ariano é mais bruto, estressado e sucinto. Qual a chance disso dar certo, né? Melhor nem tentar.

3. Peixes e Aquário

Aqui é uma das maiores demonstrações de incompatibilidade do zodíaco. Aquário é o inferno astral de peixes, só para começar a conversa.

Os aquarianos são individualistas, secos e práticos. Seguem as próprias regras do mundinho deles. Não são nada flexíveis e não costumam curtir muito drama e melancolia.

Enquanto os piscianos são os maiores amorzinhos do zodíaco. Eles são extremamente emotivos, sensitivos e vivem em prol dos sentimentos.

As chances de sucesso nessa relação são próximas de zero. Portanto, para evitar frustrações, é melhor deixar isso para lá.

