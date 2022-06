Arraia gigante de 300 kg se torna maior peixe de água doce já capturado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Pesando 300 quilos e medindo quase quatro metros, a maior arraia de água doce já registrada na história foi capturada no Camboja. A informação foi divulgada pelo projeto Wonders of the Mekong, responsável por catalogar espécies do tipo, nesta segunda-feira (20). A pescaria, por sua vez, ocorreu no dia 13.

De acordo com o National Geographic, o animal foi capturado pelo pescador Moul Thun, 42, que mora na ilha remota de Koh Preah, ao longo do rio Mekong.

O homem acionou o projeto Wonders of the Mekong (Maravilhas do Mekong), uma parceria entre autoridades e especialistas do país asiático com cientistas norte-americanos.

Após a arraia ser medida e pesada, ela foi devolvida à natureza com um rastreador, que deve registrar todos os seus movimentos e ajudar os especialistas a entenderem melhor o comportamento de animais da espécie na região.

O pescador responsável pela captura ganhou uma recompensa de US$ 600 (cerca de R$ 3,1 mil). Apesar de o animal ter sido capturado com ajuda de um gancho, ele teve bom estado de saúde atestado antes de ser liberado.

Antes da arraia capturada na última semana, o maior peixe de água doce já pescado no mundo também tinha sido encontrado também no Camboja. Em 2005, um peixe-gato gigante foi encontrado no mesmo rio pesando 293 quilos.

“A captura mostra o quão pouco sabemos sobre esses peixes gigantes de água doce”, afirmou em conversa com o canal norte-americano NBC Nres o pesquisador Zeb Hogan, da Universidade de Nevada.