Idosa goiana tem reação emocionante após ganhar presente inacreditável de aniversário

Para agradecer a dedicação e amor de uma idosa ao longo dos anos, três filhos e cinco netos, de Goiânia, decidiram eternizar na pele o carinho que sentem pela progenitora.

Criados por ela desde pequenos, os oitos fizeram uma tatuagem com o desenho de uma máquina de costura, instrumento de trabalho que utilizou muitas vezes para conseguir o sustento da casa.

Em entrevista ao Portal 6, a neta, Giovana Silva Araújo, de 24 anos, conta que a anciã sempre foi presente na vida dos familiares, sendo considerada a típica “avó coruja”.

“Eu e minha família sempre fomos bastante unidos. A minha avó tem quatro filhos e, desses, três decidiram realizar a tatuagem”, diz.

Ela afirma que a ideia para surgiu durante uma brincadeira, em um almoço de família.

“Brincando, meu primo falou que tínhamos que tatuar a máquina de costura da minha avó e o pilão do meu avô, que foram duas figuras que marcaram muito a nossa infância, porque meus pais saiam para trabalhar e minha avó ficava olhando a gente”, afirma.

“Aí depois falamos: ‘vamos fazer mesmo?’. Foi quando decidimos fazer. Ficamos dois meses enrolando e, uma semana antes do aniversário dela, decidimos que era a hora”, revelou.

Logo no dia seguinte, os parentes entraram em contato com um tatuador e combinaram um horário para transformar o plano em realidade.

No entanto, a revelação do ato aconteceu no último dia 12 de junho, na festa de aniversário de 76 anos da avó. De acordo com ela, a reação da idosa emocionou todos os convidados presentes.

“A gente teve que ocultar a minha avó no Instagram, ficamos fugindo dela e evitando ir lá. A gente tampou a tatuagem com maquiagem para ela não ver”, completou.