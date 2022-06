Escolas do Futuro estão com quase 4 mil vagas abertas para cursos de qualificação e capacitação profissional

As Escolas do Futuro em Goiás estão com 3.920 vagas abertas para cursos de capacitação e qualificação profissional em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto, no Entorno de Brasília.

Para pleitear uma das vagas, os interessados devem ter 16 anos ou mais e o ensino fundamental concluído até o ato da matrícula.

Ao todo são 29 cursos que contemplam diversas áreas, como informática, programação, redes sociais, criação de jogos, dentre outras.

As aulas serão ministradas nas modalidades online e presencial, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os interessados nos cursos de qualificação profissional podem se inscrever até o dia 02 de outubro pelo site efg.org.br, enquanto as matrículas para a capacitação se estendem até o dia 04 de novembro, pelo mesmo endereço eletrônico.