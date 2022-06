Idoso é encontrado morto no banheiro de casa com o celular ao lado e o número da filha

Um idoso, de 72 anos, foi encontrado morto no banheiro da residência em que vivia nesta quarta-feira (22), em Palmeiras de Goiás, município localizado a cerca de 85 km de Goiânia.

O Portal 6 apurou que os familiares da vítima estavam preocupados por não terem notícias dele. Quando ligavam, o telefone dele sequer chamava.

Sem novas informações, um homem decidiu ir até a residência do senhor para tentar encontrá-lo. Mesmo chamando pelo nome dele, não foi atendido.

Com isso, ele rompeu o cadeado do portão para entrar e, logo na entrada, percebeu que a porta da sala estava aberta, mas sem sinal de arrombamento.

Já dentro do imóvel, o homem encontrou o idoso caído no chão do banheiro, com o celular ao lado e o número da filha anotado.

Rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

A causa da morte deve agora ser apontada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO).