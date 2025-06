Saiba quais são consideradas as melhores tortas nas feiras em Goiânia

Estabelecimentos são conhecidos por oferecer fatias fartas e repletas de sabor

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2025

Torta da Lorena Tartuce, em Goiânia. (Foto Reprodução/ Instagram)

Os doceiros de plantão que estão em busca de uma torta para saborear durante o fim de um expediente podem encontrar diferentes opções dos doces nas feiras de Goiânia.

Presentes em várias regiões da capital, esses comércios são conhecidos por oferecer pedaços de tortas fartos e repletos de sabor.

1. Cake Mania

Considerado o “Melhor Bolo de Goiânia”, o Cake Mania é um estabelecimento reconhecido nas feiras da capital quando o assunto é oferecer fatias fartas e saborosas.

O comércio oferece bolos como morango com leite ninho, bolo de chocolate belga e muitos outros sabores para agradar diferentes públicos.

É possível degustar os sabores às terças-feiras, nas feiras dos setores Jardim Bela Vista e Vila Maria; às quartas, no Novo Horizonte e Jardim Olímpico; às quintas, na Vila União e na Feira da Padrão; às sextas, no Garavelo Ponto 1 e 2; e aos sábados, no Jardim Bela Vista e Moinho dos Ventos.

2. Lorena Tartuce

Outra oportunidade de adocicar o paladar é na Lorena Tartuce. Um dos destaques oferecidos pela casa é o bolo de brigadeiro de colher e até um bolo de pipoca.

É possível aproveitar os bolos do estabelecimento às quartas, na Praça do Avião no Setor Aeroporto, a partir das 17h, às quintas, na Praça Dona Irene Machado, no Setor Nova Suiça, às 17h, e sábado, na Feira da Lua, na Praça Tamandaré, a partir das 15h30.

3. Sabrina Araujo

Outra dica é a confeitaria da Sabrina Araújo, que está disponível aos sábados, na Feira da Lua, e às quintas, na Feira Gastronômica Opus Ace, no Setor Bueno.

Considerado uma felicidade em forma de doce, o local oferece sabores diferentes, como um bolo de pudim, além de tradicionais como morango com leite ninho, cacau black e outros.

4. Vitor Hugo Tortas

Por fim, há também as tortas do Vitor Hugo, que são famosas na cidade, e são oferecidas em três feiras: a da Praça da Paz, no Setor Nova Esperança, a do Morada Nova, no Cidade Jardim, e do Hiper Moreira, que fica no Setor Bueno.

Há opções de bolo como Red Velvet, Maracujá Trufado, chocolate e entre outros.

