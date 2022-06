Mãe descobre que a filha foi escondida para balada e busca ela do “modo raiz”; veja o vídeo

Viralizou o vídeo de uma garota sendo retirada da balada pela mãe de um “modo raíz” após ter sido descoberta em boate sem autorização. A ação da mulher chocou internautas.

Nas cenas gravadas, é possível ver a jovem dançando na festa e curtindo escondido, até que, de repente, a mãe aparece e a leva para casa, com direito a uma surra de cinto.

O caso aconteceu na cidade de Pacasmayo, no Peru, mas repercutiu por toda a internet, onde internautas aplaudiram o feito da mãe e comentaram sobre as correções familiares estarem em falta, atualmente.

No vídeo, que já conta com mais de 5 mil curtidas no Youtube, ainda é possível visualizar as seis cintadas nas pernas da garota. Apesar da violência, inúmeros usuários concordaram que a surra foi merecida.

“Achei que não existiam mais mães assim, só pais permissivos hoje em dia”, comentou um alegando que as correções são necessárias para a melhoria do comportamento rebelde.

Assista