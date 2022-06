Sem chuva e frio apenas em período específico do dia: assim será o final de semana em Goiânia e Anápolis

O primeiro fim de semana de inverno em Goiás será marcado por manhãs frias e temperaturas elevadas ao longo do dia. O período de estiagem chega com força ao estado, que neste sábado (25) e domingo (26), tem previsão de céu claro e tempo estável.

Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que o cenário deve se repetir até o fim de julho. “A amplitude térmica, quando há as temperaturas que podem dobrar em 24 horas, ainda será um problema nas próximas semanas. Porém, o frio não será tão forte como o visto em maio”, afirma.

Ele alerta que, neste período, o aumento no número de queimadas pode prejudicar cada vez mais a umidade do ar, que deve chegar a 25% nos próximos dois dias. “Nós até pedimos que as pessoas tenham a consideração de não colocar fogo em terrenos ou materiais descartáveis, porque isso provoca uma piora na qualidade do ar e influencia até na subida dos termômetros”, evidencia.

A partir de agosto, a preocupação será com o “calorão”, segundo o meteorologista. “Daquele mês em diante começa a época mais crítica do ano, com calor superior a 30 graus todos os dias. Podemos ter algumas pancadas leves de chuvas neste período, mas elas não vêm para resolver a seca e a umidade em baixa”, prevê.

Anápolis

Em Anápolis, tanto o sábado quanto o domingo serão de céu claro e sem previsão de chuvas. A temperatura varia entre 14º e 27º graus. Já a umidade relativa do ar irá variar de 28% a 85%.

Goiânia

Na capital, também não haverá precipitação e o tempo deve ficar aberto durante todo o fim de semana. A máxima chega a 31º graus e a mínima a 15º graus, com umidade do ar oscilando de 25% a 85%.